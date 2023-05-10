На чолі органу стояли куратори з ФСБ та МВС РФ.

Викрито більше 30 учасників злочинної організації, яка була спеціально створена окупантами у складі так званого "головного управління МВС РФ Херсонської області".

Як повідомили у Службі безпеки України, у лавах російського карального органу учасники злочинної групи виконували завдання Кремля щодо поширення окупаційного режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону.

Зловмисники мали чітку ієрархічну вертикаль, на чолі якої стояли двоє "кураторів" з ФСБ та МВС РФ, що безпосередньо займалися формуванням керівного складу псевдооргану та контролювали його діяльність. Зокрема, це громадяни РФ Сергій Сініцин і Олександр Топтигін.

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До протиправної діяльності вони залучили двох кадрових співробітників російської поліції і призначили їх "заступниками" очільника фейкового відомства. При цьому керівником цієї установи став ексочільник Управління МВС у Черкаській області Володимир Ліпандін.

Інші 30 активних учасників злочинної організації – колишні місцеві правоохоронці, які після захоплення частини Херсонщини підтримали загарбників.

За даними слідства, зловмисники викрадали людей до російських катівень, де піддавали їх численним тортурам. Також вони регулярно проводили незаконні обшуки в оселях громадян, під виглядом яких розграбовували майно потерпілих, зокрема забирали й зареєстровану мисливську зброю.

Крім того встановлено, що зловмисники пограбували міську аптеку – винесли звідти всю готівку, медпрепарати, а саме приміщення "конфіскували" для потреб загарбників.

За даними слідчих, учасників карального органу також залучали до проведення псевдореферендуму на території регіону. Тоді вони охороняли "виборчкоми" та забезпечували перевезення фейкових "бюлетенів".

Наразі всім фігурантам повідомили про підозру за ст. 255 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Зараз підозрювані переховуються на тимчасово окупованій території на півдні України, але СБУ вже затримала чотирьох інших "посадовців" цього російського карального органу. Щодо решти учасників злочинного угруповання - тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

Війна в Україні - новини про зрадників

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що зрадники України на окупованій частині Херсонської області намагаються перевестися на роботу на територію Росії, проте отримують масові відмови.

У Скадовську та низці інших населених пунктів Херсонщини відбувається згортання діяльності окупаційних адміністрацій. Також вони припинили завозити паливо на АЗС, закрили поліцейські дільниці.

На тлі очікуваного контрнаступу ЗСУ російські окупанти тікають самі і вивозять населення окупованих територій Херсонської та Запорізької області. Через це на в'їзді у захоплений РФ Крим утворилися величезні затори.

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