Також перевіряється інформація щодо невідповідних заробітку статків його родини.

Детективи Державного бюро розслідувань відкрили справу стосовно очільника Одеського військкомату, який підозрюється у тому, що за гроші давав вказівку підлеглим не призивати на службу військовозобов’язаних.

Як повідомила прес-служба ДБР, провадження розпочато за фактом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

За оперативними даними, за винагороду начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації давав вказівку підлеглим не призивати на службу військовозобов’язаних.

Відео дня

Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.

Також зазначається, що начальник військкомату наразі відсторонений від виконання службових повноважень. Встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб.

"Крім того, ДБР перевіряє інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця", - йдеться у повідомленні.

Скандал з одеським воєнкомом: що відомо

Нещодавно в оперативному командуванні "Південь" заявили, що відреагують на звинувачення у нібито незаконному збагаченні одного з начальників Одеського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, було призначено службову і профільну перевірки.

Як стало відомо, йдеться про воєнкома Євгена Борисова, якого днями екс-нардеп Ігор Мосійчук звинуватив у корупції.

Мосійчук заявив, що воєнком під час війни їздив за кордон, користується дорогою автівкою, яку ввіз під виглядом гуманітарної допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: