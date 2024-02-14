Затриманий - був засуджений до 6 років позбавлення волі за катування 20 січня 2014 року протестувальників.

Затримано колишнього міліціонера БМОП "Беркут" Головного управління МВС в Харківській області, який отримав строк ув’язнення у рамках справ Майдану та переховувався.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, екс-беркутівця затримано та взято під варту в одному з селищ Харківської області. Зазначається, що затриманий - був засуджений до 6 років позбавлення волі за катування 20 січня 2014 року протестувальників на колонаді центрального входу на стадіон "Динамо" ім. В. Лобановського (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу). Після ухвалення 21 грудня 2023 року судом обвинувального вироку він почав переховуватися та був оголошений у розшук.

Справи Майдану: важливі новини

У жовтні минулого року Держбюро розслідувань інформувало, що завершило розслідування масштабної справи щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року, обвинувальний акт направлено до суду.

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Зазначалось, що у вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці: президент України; міністр внутрішніх справ; заступник міністра внутрішніх справ; голова СБУ; перший заступник голови СБУ – керівник Антитерористичного центру; міністр оборони України; начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ МВС; в.о. начальника ГУ МВС в місті Київ; заступник начальника ГУ МВС – начальник міліції громадської безпеки; командир ПМОП "Беркут" при ГУ МВС в Києві.

Встановлено, що вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних підстав і з порушенням норм законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту. Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом "антитерористичної операції", а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників.

І того ж місяця у ДБР повідомили, що завершили досудове розслідування щодо шести колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого управлінню МВС у Києві. За даними слідства, вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану. Йдеться про розстріли 20 лютого 2014 року, коли вони та інші міліціонери вбили 48 учасників акцій протесту та поранили ще 90.

І за кілька днів Святошинський районний суд Києва оголосив вироки п'ятьом колишнім "беркутівцям" у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Йдеться про п'ятьох обвинувачених бійців "Беркута". Серед них: Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і заступник командира полку Олег Янішевський. На засіданні суду були Маринченко та Тамтура, а решта - у розшуку після обміну полоненими з Росією в грудні 2019 року. Вони втекли до РФ.

Заступника командира полку Янішевського суд визнав винним у вбивстві людей і призначив йому довічне ув'язнення. Також у нього забирають всі його звання. Аброськіна та Зінченка також визнано винними у вбивстві людей і засуджено до 15 років з позбавленням усіх звань і права обіймати посади 3 роки.

Двоє інших "беркутівців", які залишились в Україні, Тамтура й Маринченко, були виправдані судом.

Довідка УНІАН. Масові акції протесту спалахнули у великих українських містах, зокрема й у Києві, після відмови тодішнього керівництва країни від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року. Вони тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, завершилися вигнанням з України політичної верхівки країни та отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше - Революція гідності.

Найбільший осередок протестних акцій виник на Майдані Незалежності у столиці та його околицях. Найбільше людей загинуло в лютому 2014 року під час зіткнень із силовиками в центрі Києва, а також від куль снайперів - понад 100 людей, ще сотні були поранені.

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