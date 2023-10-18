Один засуджений до довічного, двоє – по 15 років отримали, а ще двох – виправдано.

Сьогодні Святошинський районний суд Києва оголосив вироки п'ятьом колишнім "беркутівцям" у справі про розстріли людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Тоді загинули майже 50 людей.

Як повідомляє "Суспільне", йдеться про п'ятьох обвинувачених бійців "Беркута". Серед них: Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і заступник командира полку Олег Янішевський. На засіданні суду були Маринченко та Тамтура, а решта - у розшуку після обміну полоненими з Росією в грудні 2019 року. Вони втекли до РФ.

Заступника командира полку Янішевського суд визнав винним у вбивстві людей і призначив йому довічне ув'язнення. Також у нього забирають всі його звання. Аброськіна та Зінченка також визнано винними у вбивстві людей і засуджено до 15 років з позбавленням усіх звань і права обіймати посади 3 роки.

Двоє інших "беркутівців", які залишились в Україні, Тамтура й Маринченко, були виправдані судом. Адвокат Стефан Решко заявив, що на рішення щодо трьох підзахисних подаватимуть апеляцію.

"Стосовно Янішевського — його визнали винним у навмисних вбивствах і йому призначили довічне покарання. Тут є великі питання у нас і ми, звісно, в цій частині вирок будемо апелювати. Тому що під час судового розгляду ми так і не змогли ідентифікувати серед численних осіб, які бачили, Янішевського. Але суд дійшов іншого висновку, тому будемо з'ясовувати. І по Аброськіну і по Зінченку теж", — сказав адвокат.

Прокурор Олексій Донський також заявив, що планує оскарження цього вироку в повному обсязі — і в питаннях кваліфікації і в питаннях щодо окремих обвинувачень.

"Дещо незрозуміла логіка: якщо трьох осіб визнано винними у вбивстві, а Маринченка визнано винним у перевищенні влади і при цьому виправдано у вбивстві. Та позиція, яку ми доводили у дебатах і посилалися не на власні якісь судження, а на постанову Верховного суду, яка є обов'язковою для застосування. А у ній чітко зазначено, якщо є група осіб, яка вчиняє злочин, то не настільки важливо, хто безпосередньо вчиняв вбивство, а хто вчиняв активні чи навіть пасивні дії. Достатньо того, що це була група, яка діяла узгоджено. Цим усі критеріям, виходячи з тих доказів, які є, повністю відповідають дії цієї спецроти беркутівців 20 лютого", — заявив Донський.

На оголошенні вироку були присутні родичі загиблих учасників Революції Гідності. Зокрема, Юрій Аксенин — син Василя Аксенина, який отримав кульове поранення 20 лютого 2014 року і згодом помер у польській лікарні. Юрій повідомив, що оскаржуватиме рішення суду і домагатиметься довічного ув'язнення усім обвинуваченим.

Світлана Чаплінська — дружина Героя Небесної Сотні Володимира Чаплінського, який загинув на Майдані 20 лютого 2014 року, теж не задоволена рішенням суду і планує його оскаржити. Вона зазначила, що всім має бути довічне, бо "вони усі там стріляли".

"У мого чоловіка куля пройшла наскрізь, але у нього стріляли, це просто не доведено. Усі вони там стріляли. і усі заслуговують на довічне", — сказала жінка.

Справи Майдану - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в ДБР повідомили 13 жовтня, що завершили досудове розслідування стосовно шести екс-міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого управлінню МВС у Києві. За даними слідства, вони були виконавцями масових розстрілів активістів Майдану.

Зокрема, 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві вони виконали наказ тогочасного вищого керівництва та застосували проти протестувальників табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. Внаслідок цього загинуло 48 людей та ще 90 - були поранені.

За даними слідства, після цього зброю пошкодили та приховали, однак, частина її була знайдена та ідентифікована. Зазначається, що шість колишніх міліціонерів обвинувачуються у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту, вчиненні терористичного акту, спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, умисних вбивствах та перевищенні службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків тощо.

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