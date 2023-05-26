Екс-правоохоронця також позбавлено права обіймати в правоохоронних органах будь-які посади строком на 3 роки та спеціального звання "підполковник міліції".

Колишнього заступника начальника управління оперативних розробок міжрегіонального характеру МВС України, який вивіз співробітників "чорної роти" Беркуту та знищив їхню табельну зброю, визнано винним і засуджено до 10 років позбавлення волі.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, екс-правоохоронця також позбавлено права обіймати в правоохоронних органах будь-які посади строком на 3 роки та спеціального звання "підполковник міліції".

Крім того, судом задоволено позов ГУ МВС України в місті Києві до обвинуваченого про відшкодування матеріальної шкоди на суму понад 677 тисяч гривень.

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"Прокурори в суді довели, що колишній правоохоронець, на виконання явно злочинного наказу, безпосередньо займався вивезенням за межі столиці співробітників так званої "чорної роти" Беркуту задля уникнення ними кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів", - інформує прокуратура.

За даними слідства, вказана особа ввечері 23 лютого 2014 року організувала перевезення "беркутівців" від місця дислокації в місті Києві до виробничого приміщення одного з проектних інститутів, де їм було надано окреме місце для переховування.

Зранку наступного дня, за його сприяння, фінансування та під контролем працівники "чорної роти" Беркуту групами по 2-3 особи на таксі виїхали за межі столиці в напрямку міста Миколаїв, а частина з них надалі за межі України.

Також обвинувачений знищив знаряддя вчинення злочинів – табельну вогнепальну зброю, а саме: 24 автомати АКМС, 1 снайперську гвинтівку Драгунова, 3 рушниці "Форт-500" та 1 рушницю "Форт-12", які перебували на озброєнні у "Беркута" й були застосовані щодо учасників акцій протесту.

Він розрізав кожну зброю "болгаркою" на 3-4 частини, а також видалив маркування – серійні номери автоматів і снайперської гвинтівки.

У подальшому екс-правоохоронець вивіз знищену зброю в район острова Жуків в місті Києві, де частину втопив в притоці Дніпра - річці Віта, а іншу частину закопав на березі Віти.

Справа Майдану - що відомо

Як повідомляв УНІАН, після відмови тодішньої влади України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва й інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду й президента країни Віктора Януковича, а також до зіткнень протестувальників із співробітниками правоохоронних органів.

Найбільше людей загинуло в лютому 2014 року під час зіткнень із силовиками в центрі Києва, а також від куль снайперів - більш як 100 людей, ще сотні були поранені.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше - Революція гідності.

Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів вбивств і 80 фактів замахів на вбивства людей у лютому 2014 року в центрі столиці.

У червні 2021 року суд виніс перший вирок беркутівцям за розгін Майдану 30 листопада 2013 року. Двох екс-службовців загону спеціального призначення "Беркут" Віктора Ейсмонта і Володимира Мохоня засудили до трьох років ув’язнення.

6 липня 2021 року в Офісі генпрокурора повідомили, що до суду скерували обвинувальний акт щодо екс-співробітника керівного складу Департаменту служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, який організував вивезення зведеного загону співробітників роти спецпризначення (так званої "чорної роти") столичного полку "Беркут", причетних до вчинення масових вбивств учасників акцій протесту 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві, а також знищив та приховав їхню табельну вогнепальну зброю.

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