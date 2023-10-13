Йдеться про розстріли 20 лютого 2014 року, коли вони та інші міліціонери вбили 48 учасників акцій протесту та поранили ще 90.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо шести колишніх міліціонерів роти спеціального призначення ПМОП "Беркут", підпорядкованого управлінню МВС у Києві. За даними слідства, вони були безпосередніми виконавцями масових розстрілів активістів Майдану, повідомили у ДБР.

Зокрема, 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській в Києві ці та інші міліціонери спецроти "Беркут" виконали наказ тогочасного вищого керівництва та застосували до учасників акцій протесту табельну гладкоствольну та автоматичну нарізну вогнепальну зброю, споряджену бойовими припасами. Через їхні дії загинуло 48 учасників акцій протесту та ще 90 отримали вогнепальні кульові поранення.

За даними слідства, після скоєння злочину зброю пошкодили та приховали, однак, частина її була знайдена та ідентифікована. Зокрема, шість колишніх міліціонерів обвинувачуються у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту, вчиненні терористичного акту, спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, умисних вбивствах та перевищенні службових повноважень, що призвело до настання тяжких наслідків тощо.

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Наразі усі обвинувачені переховуються на території Росії та стали громадянами РФ. Щодо інших 14 міліціонерів цього підрозділу, також причетних до розстрілів, розслідування наразі триває та перебуває на завершальній стадії.

Довідка УНІАН. Масові акції протесту спалахнули у великих українських містах, зокрема й у Києві, після відмови тодішнього керівництва країни від підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року. Вони тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, завершилися вигнанням з України політичної верхівки країни та отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше - Революція гідності.

Найбільший осередок протестних акцій виник на Майдані Незалежності у столиці та його околицях. У результаті правоохоронці, які мали забезпечувати порядок під час акцій, застосовували до мітингувальників сили та зброю, до придушення протесту також були залучені так звані тітушки.

Найбільше людей загинуло в лютому 2014 року під час зіткнень із силовиками в центрі Києва, а також від куль снайперів - понад 100 людей, ще сотні були поранені.

Справи Майдану - останні новини

Нещодавно слідчі Держбюро розслідувань завершили розслідування справи про організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18-20 лютого 2014 року та скерували її до суду. За обвинуваченнями по цій справі судитимуть тогочасне вище керівництво держави, зокрема президента, міністрів оборони та внутрішніх справ, голову СБУ тощо.

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