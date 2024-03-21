Визнані обмежено придатними до військової служби люди повинні будуть пройти повторний медичний огляд, оскільки такого поняття тепер не існує.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі інформаційного телемарафону. "Ті люди, які отримували висновок ВЛК як "обмежено придатні", відтепер пройдуть переогляд, і буде визначено їх придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не буде видавати такий висновок", - пояснила вона.
За словами Калмикової, це має "полегшити життя десяткам тисяч людей". "І рідні, і самі військові зверталися і в Міністерство оборони, і до інших органів влади з проханням врегулювати це питання", - сказала заступниця міністра.
Мобілізація в Україні: останні новини
Сьогодні Верховна Рада прийняла закон про повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків. Згідно з документом, вони мають це зробити протягом дев'яти місяців.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Одещини повідомив, що 16-17-річні юнаки мають стати на військовий облік.
Нагадаємо, на початку лютого Верховна Рада проголосувала за новий закопроект про мобілізацію у першому читанні. До цього надійшло 4195 поправок, їх все ще розглядають.