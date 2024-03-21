Чоловікам доведеться повторно пройти комісію.

Визнані обмежено придатними до військової служби люди повинні будуть пройти повторний медичний огляд, оскільки такого поняття тепер не існує.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в ефірі інформаційного телемарафону. "Ті люди, які отримували висновок ВЛК як "обмежено придатні", відтепер пройдуть переогляд, і буде визначено їх придатність до служби. І надалі військово-лікарська комісія не буде видавати такий висновок", - пояснила вона.

За словами Калмикової, це має "полегшити життя десяткам тисяч людей". "І рідні, і самі військові зверталися і в Міністерство оборони, і до інших органів влади з проханням врегулювати це питання", - сказала заступниця міністра.

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Мобілізація в Україні: останні новини

Сьогодні Верховна Рада прийняла закон про повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків. Згідно з документом, вони мають це зробити протягом дев'яти місяців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Одещини повідомив, що 16-17-річні юнаки мають стати на військовий облік.

Нагадаємо, на початку лютого Верховна Рада проголосувала за новий закопроект про мобілізацію у першому читанні. До цього надійшло 4195 поправок, їх все ще розглядають.

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