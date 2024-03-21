Юнаки мають прибути на призовні дільниці для взяття на військовий облік.

В Одесі 16-17-річних юнаків зобов’язали прийти до призовних дільниць для взяття на військовий облік. Про це йдеться у заяві ТЦК та СП Одеської області.

"На призовних дільницях ТЦК та СП Одеської області триває приписка юнаків 2007 року народження. Згідно з чинним законодавством, усі громадяни, які отримали повістку для приписки, мають прибути на призовні дільниці районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання особисто. Приписці підлягають усі допризовники, які мешкають на території району чи міста", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у повістці також вказаний перелік документів, які юнаки мають подати особисто до призовних дільниць.

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"Юнаки мають прибути на дільниці у строк, вказаний у повістці. Якщо допризовник не може прибути на дільницю у зазначений час, на те мають бути поважні причини", - попереджають у військкоматі.

Йдеться, що приписна кампанія потрібна для взяття юнаків на військовий облік, визначення кількості майбутніх військовозобов'язаних, як багато з них придатні для військової служби, а також для встановлення їх особистих якостей, фаху, рівня освіти.

Пояснюється, що посвідчення про приписку до призовної дільниці видається громадянам, приписаним до призовних дільниць, яких за результатами проходження комісії з питань приписки визнано придатними або тимчасово непридатними до військової служби чи такими, що потребують лікування.

Ухилянтів хочуть оголошувати у розшук

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко не виключає, що після третього разу, коли людина не з’являтиметься по повістці, її оголошуватимуть у розшук за рішенням суду.

Він зазначив, що це урядові пропозиції, які має розглянути Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності.

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