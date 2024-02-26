Стефанчук запропонував поправку, яка дозволяє засуджених мобілізувати.

До законопроекту про мобілізацію надійшло від народних депутатів України 4195 поправок. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

Він розмістив таблицю правок до другого читання законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (реєстраційний номер 10449).

Железняк повідомив, що завтра, 27 лютого, планується початок роботи Комітету з питань оборони щодо підготовки законопроекту до другого читання і, відповідно, розгляд правок.

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"Якщо все буде просуватися добре, то тоді вже з 6 березня законопроект почнуть розглядати в Раді. Так як правок багато, то цей процес в залі може затягнутися на пару днів", - написав він.

Відповідно до таблиці до законопроекту, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вніс поправку, якою передбачено внесення змін до Кримінального кодексу України, якими пропонується можливість звільнення від відбування покарання засуджених до обмеження або позбавлення волі, якщо вони виявили бажання проходити військову службу за призовом під час мобілізації і визнані придатними для її проходження в умовах воєнного стану. Це не стосується тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки та за тяжкі злочини.

Перші поправки до законопроекту в порівняльній таблиці від народного депутата України з фракції "Слуга народу", Георгія Мазурашу, який відомий своїми "дивними" пропозиціями, де він зазначає, що вони актуальні, коли із законопроекту будуть прибрані норми, що "мають ознаки підтримки рабовласницької філософії, кріпатства". Також зазначається, що потрібно "враховувати здоровий глузд та реальні перспективи зміцнення обороноздатності", а не "заганяння на військову службу під час мобілізації громадян, якы не можуть чи не хочуть воювати", але готові працювати на зміцнення обороноздатності.

Законопроект про мобілізацію - деталі

7 лютого Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію. Його підтримало 243 народних депутати (при необхідних мінімум 226).

За законопроект в першому читанні проголосувало 178 нардепів із фракції "Слуга народу", 3- з фракції "Голос", 18 – група "Довіра", 17- із групи "Платформа за життя та мир", 12 – група "Відновлення України", 7- група "За майбутнє", 8 – позафракційні народні депутати. Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Батьківщина".

Кабмін наприкінці січня передав до парламенту оновлену версію проекту закону про мобілізацію. Попередню версію, яка була внесена наприкінці грудня 2023 року уряд відкликав через критику законопроекту в парламенті і суспільстві.

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