За словами Геращенка, їм вже почали вручати процесуальні документи для притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Міністерство внутрішніх справ оприлюднило перелік осіб, які вважаються причетними до вчинення хуліганських дій під час акції на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка біля Офісу президента 20 березня.

Читайте такожЗаворушення під ОП: ще одному учаснику акції на підтримку Стерненка повідомили про підозруВідповідне відео зі списком імен та прізвищ опубліковано на YouTube-каналі МВС.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, всі «провокатори, що підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій – встановлені та будуть відповідати за свої вчинки».

«Правоохоронці вже почали вручати їм процесуальні документи, наслідками яких стане відповідальність. Як кримінальна та адміністративна, так і майнова, за нанесену шкоду народному, державному майна», – зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

У міністерстві переконані, що акція не була мирною, адже «організатори заздалегідь планували зіткнення та насилля».

«Гранецький-Стафійчук Владислав затриманий, йому пред’явлена підозра за ч. 4 ст. 296 ККУ», – говориться на відео МВС.

«Всі особи, які знищували народне майно, що є державною власністю, понесуть покарання згідно із Законом», – додали у міністерстві.

Серед перелічених осіб:

голова громадської організації «Гонор» Сергій Філімонов ,

, представник ГО «Гонор» Олексій Білковський ,

, голова громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Роман Ратушний ,

, Денис Міщенко .

Поліцейські також ідентифікували Вадима Адамова та представника ГО «Гонор» Олега Кабезького, але про вручення підозри їм не йдеться.

Акція на підтримку Стерненка 20 березня: що відбувалося

Вирок Стерненку: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Стерненка і ще одного обвинуваченого у справі - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві громадянина Івана Кузнєцова та незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Катерина Шварц