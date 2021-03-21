На вчорашній акції прихильників Сергія Стерненка під Офісом президента затримали людину, що била шибки на дверях будівлі. Чоловіку пред’явлено звинувачення у хуліганстві.
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Про це у Facebook повідомив заступник очільника МВС Антон Геращенко. Він також оприлюднив відео з місця подій.
Геращенко звернув увагу на позицію учасників акції. Так, один з активістів заявив, що шибки насправді били поліцейські провокатори.
«Якщо це дійсно так, і поліцейські затримали поліцейського провокатора, а не звичайного вандала-хулігана, то я не розумію чому вчора під відділок поліції прийшла юрба громадян які з бійкою вимагали випустити затриманого? Для чого випустити ? Щоб звести з ним рахунки як з особою, яка своїми провокативними діями спотворила «мирний» характер простесту? Чи для того щоб він уник відповідальності за свої умисні хуліганські дії?», - задається питанням посадовець.
Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося
- Акція на підтримку Сергія Стерненка на знак протесту проти його ув’язнення розпочалася 20 березня о 19:00 - в день його народження. Учасники скандували: "Зеленський, не мовчи!", а також: "Справедливість - Стерненку, справедливість - усім!".
- Протестувальники висунули вимоги до президента Володимира Зеленського: відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генерального прокурора Ірину Венедіктову, звільнити з-за ґрат Стерненка та Андрія Антоненка, а також запровадити санкції проти Андрія Портнова.
- Учасники протестів палили фаєри та кидали їх у бік поліцейських. Окрім того, вони розмалювали вхідні двері та стіни Офісу президента, а також порозливали червону фарбу.
- У двох центральних дверях ОП протестувальники розбили скло і кинули туди петарду.
Справа Стерненка: що відомо
- 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
- Стерненка і ще одного обвинуваченого у справі - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.
- 19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.
- Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві громадянина Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.
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