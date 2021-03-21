На вчорашній акції під ОП затримали протестувальника, що бив шибки / Скріншот з відео

На вчорашній акції прихильників Сергія Стерненка під Офісом президента затримали людину, що била шибки на дверях будівлі. Чоловіку пред’явлено звинувачення у хуліганстві.

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Про це у Facebook повідомив заступник очільника МВС Антон Геращенко. Він також оприлюднив відео з місця подій.

Геращенко звернув увагу на позицію учасників акції. Так, один з активістів заявив, що шибки насправді били поліцейські провокатори.

«Якщо це дійсно так, і поліцейські затримали поліцейського провокатора, а не звичайного вандала-хулігана, то я не розумію чому  вчора під відділок поліції прийшла юрба громадян які з бійкою вимагали випустити затриманого?  Для чого випустити ? Щоб звести з ним рахунки як з особою, яка своїми провокативними діями спотворила «мирний» характер простесту? Чи для того щоб він уник відповідальності за свої  умисні хуліганські  дії?», - задається питанням посадовець.

Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

Справа Стерненка: що відомо

  • 23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.
  • Стерненка і ще одного обвинуваченого у справі - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.
  • 19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.
  • Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві громадянина Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Дмитро Захаров