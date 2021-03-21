Вчора під відділок поліції прийшла юрба протестувальників, які вимагали випустити затриманого.

На вчорашній акції прихильників Сергія Стерненка під Офісом президента затримали людину, що била шибки на дверях будівлі. Чоловіку пред’явлено звинувачення у хуліганстві.

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Про це у Facebook повідомив заступник очільника МВС Антон Геращенко. Він також оприлюднив відео з місця подій.

Геращенко звернув увагу на позицію учасників акції. Так, один з активістів заявив, що шибки насправді били поліцейські провокатори.

«Якщо це дійсно так, і поліцейські затримали поліцейського провокатора, а не звичайного вандала-хулігана, то я не розумію чому вчора під відділок поліції прийшла юрба громадян які з бійкою вимагали випустити затриманого? Для чого випустити ? Щоб звести з ним рахунки як з особою, яка своїми провокативними діями спотворила «мирний» характер простесту? Чи для того щоб він уник відповідальності за свої умисні хуліганські дії?», - задається питанням посадовець.

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Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Стерненка і ще одного обвинуваченого у справі - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві громадянина Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Дмитро Захаров