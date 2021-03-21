Активісти повідомляють, що є постраждалі.

Під Печерським управлінням поліції в Києві сталися сутички через чоловіка, затриманого на акції на підтримку Сергія Стерненка біля Офісу президента.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

"Під Печерським управлінням поліції відбуваються сутички через затриманого після мітингу під офісом президента. Протестувальники повідомляють, що затриманий - Влад Сорд і йому інкримінують хуліганство. За що саме його затримали - не повідомляється, але він схожий на чоловіка на відео під ОП, який б'є шибки. Протестувальники заважають поліції вивезти Сорда з управління поліції в бік СІЗО", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою активісти, які вирушили до Печерського управління поліції підтримати затриманого, повідомляють на сторінці "Рух Опору Капітуляції" у Facebook, що поліція відтісняла їх, використовуючи сльозогінний газ, і є постраждалі. Зокрема, одну дівчину, за словами активістів, сильно штовхнули, вона вдарилася головою і потребувала медичної допомоги.

Читайте такожРозбиті шибки, розмальований фасад ОП та салют: як на Банковій "святкували" день народження Стерненка (фоторепортаж)Раніше стало відомо, що поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції на підтримку Сергія Стерненка біля Офісу президента України в Києві та затримала одного з учасників. Учасники акції палили та кидали в бік поліцейських фаєри, а саму будівлю облили фарбою, розписали її стіни, розбили скло у двері та підпалили табличку з написом "Президент України".

За словами активістів, затриманий - Владислав Гранецький-Стафійчук, також відомий як Влад Сорд, ветеран 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Правоохоронці кажуть, що він уже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю. Тепер йому приписують хуліганство.

Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Стерненка і ще одного обвинуваченого у справі - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві громадянина Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Катерина Комолова