Учасники акції вимагають від президента відправити у відставку Авакова та Венедіктову.

Прихильники засудженого до 7 років в'язниці активіста Сергія Стерненка під час акції на Банковій висунули свої вимоги до президента Володимира Зеленського.

Читайте такожУ Києві на Банковій проходить акція на підтримку Стерненка (фото, онлайн)Про це з місця подій передає кореспондент УНІАН.

Серед вимог протестувальників:

відправити у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та генерального прокурора Ірину Венедіктову,

звільнити з-за ґрат Стерненка та Андрія Антоненка,

ввести санкції проти Андрія Портнова.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 березня, прихильники Стерненка пікетували Одеський слідчий ізолятор, де зараз його тримають, з вимогою його звільнення.

Десятки молодих людей провели мітинг за принципом вільного мікрофона - кожен охочий мав можливість висловитися про те, що відбувається, і висловити підтримку засудженому.

Вирок Стерненку: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненко покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника Антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного звинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли в СІЗО, де вони будуть перебувати до вступу вироку в законну силу.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненка і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з Вересня 2020 року розглядає справу за звинуваченням Стерненка в умисному вбивстві напав на нього Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Дмитро Хилюк