Генсек заявив, що головна мета війни Путіна не просто провалилася, а мала зворотній ефект.

Україна сьогодні ближча до НАТО ніж будь-коли раніше. Російський диктатор Володимир Путін повномасштабним вторгненням, однією з цілей якого було завадити розширенню Альянсу, домігся протилежного.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час звернення до українців в ефірі телемарафону. За його словами, вступ України до Альянсу це вже не питання "якщо", а питання часу.

"Путін розпочав цю війну, бо хотів зачинити двері НАТО і відібрати в України право обирати власний шлях. Але він домігся абсолютно протилежного. Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше. Україна вступить в НАТО. Це не питання "якщо", а питання "коли", – заявив Столтенберг.

Генсек такод пообіцяв, що НАТО й надалі буде продовжувати надавати підтримку Україні в інтересах "вашої і нашої безпеки".

Вступ України до НАТО - останні новини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі країни-члени Альянсу підтримують вступ України. Він нагадав про рішення саміту НАТО в липні 2023 року, коли для України скасували вимогу реалізації "Плану дій щодо членства".

Видання Foreign Policy повідомило, що США і Німеччина-головні противники запрошення України в НАТО, хоча на цьому наполягають країни Східної Європи та Британія. Пізніше у Вашингтоні запевнили, що поширена інформація не відповідає дійсності і адміністрація президента Джо Байдена не виступає проти вступу України до Північноатлантичного альянсу.

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