Аналітики стверджують, що виживання Києва і безпека Європи залежать від більш єдиного фронту.

Початок повномасштабної війни у лютому 2022 року та подальший мужній опір українського народу, схоже, стали переломним моментом для трансатлантичного альянсу, підкресливши його цінність і висвітливши значення України для Європи.

Foreign Affairs пише , що НАТО мобілізувала війська на свій східний фланг, Європа і США запропонували Києву безпрецедентну допомогу, а європейці прийняли мільйони українських біженців.

"Але через два роки шок від поведінки Росії і благоговіння перед бойовим духом України, схоже, пройшли. Саміт НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року став прикладом зміни настроїв. Учасники зустрічі справедливо відзначили історичний вступ Фінляндії, але при цьому оголили глибокі розбіжності між союзниками по НАТО з питання про те, чи приймати Україну. НАТО не має повторити цю помилку в 2024 році. Відсутність чіткого плану вступу України в НАТО додало Путіну більше впевненості в тому, що він зможе перетиснути Захід і перемогти Україну у війні на виснаження. Більш того, відсутність рішучості щодо членства в НАТО посилає невірні сигнали про впевненість Заходу в здатності України перемогти, що змушує політиків більш стримано ставитися до затвердження великих пакетів військової допомоги", - зазначають журналісти.

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Вони вважають, що постановка України на шлях вступу до НАТО - не символічне питання. Це головна надія країни на запобігання російській агресії в довгостроковій перспективі.

"Це також найкращий спосіб зміцнити потенціал стримування НАТО і його цінність як альянсу. Деякі аналітики можуть побоюватися, що положення статті 5 альянсу вимагатиме від Вашингтона і його союзників більш прямого вступу у військовий конфлікт. Однак стаття 5 не зобов'язує альянс автоматично починати бойові дії. Швидше вона передбачає, що альянс визначає "дії, які він вважатиме необхідними", що може включати або не включати введення військ", - сказано в статті.

Аналітики нагадують, що Путін вже давно вважає військовий конфлікт з Україною війною проти НАТО і Заходу. Тому незалежно від того, подобається це західним союзникам України чи ні, світ, включаючи Китай, сприйме підпорядкування України Москві як поразку НАТО з глибокими глобальними наслідками для світового лідерства США та міжнародної безпеки. Цього літа НАТО має виправити ситуацію і заявити, що єдиний можливий шлях до міцного миру в Європі починається з постановки України на чіткий шлях до членства.

Противники вступу України в НАТО вважають, що членство Києва тільки погіршить становище, в якому зараз опинилися Європа і весь Захід. Вони стверджують, що Росія не становить серйозної загрози для існуючих членів НАТО, але додавання України до Альянсу збільшить ризик прямої війни між НАТО і Росією.

Журналісти впевнені, що ці аргументи помилкові.

"Поки Україна перебуває у стані війни, вона точно не вступить до НАТО. І критики українського вступу мають рацію в тому, що НАТО необхідно подумати про те, як вона буде виконувати статтю 5, якщо умови дозволять Україні вступити в альянс. Під дію статті 5 підпадає тільки та територія, яку Україна утримує після закінчення військового конфлікту. НАТО доведеться посилити свою присутність на східному фланзі і розмістити війська в Україні, щоб стримати подальші атаки Росії. НАТО розуміє, наскільки згубною для довгострокової безпеки Європи буде перемога Росії. Вона стане демонстрацією провалу західного стримування і значно збільшить ймовірність того, що військовий конфлікт вийде за межі України. Російський імперіалізм сьогодні є найбільшою загрозою для європейської безпеки", - сказано в матеріалі.

На думку авторів, членство в НАТО - єдиний довгостроковий засіб, яким Київ має в своєму розпорядженні для стримування майбутніх російських атак. Україна нещодавно уклала важливі двосторонні угоди про безпеку з Канадою, Великою Британією та іншими країнами, але цього буде недостатньо. Побоювання з приводу того, що членство України в НАТО викличе нестабільність, мають зворотний бік - невключення України в НАТО збереже російську загрозу для України і Європи на невизначений час.

"НАТО не обов'язково відразу ж направляти Україні офіційне запрошення. Вона може оголосити, що починає переговори про вступ, а запрошення піде в майбутньому, як це зробив Європейський союз щодо членства України. З точки зору готовності, Україна вже володіє найбоєздатнішою армією в Європі, яка стануть активом, а не тягарем для Альянсу. Якщо на майбутньому саміті НАТО не будуть прийняті конкретні заходи, що демонструють, що майбутнє України - в Альянсі, ситуація на Україні, швидше за все, продовжить погіршуватися на користь Москви, що матиме серйозні негативні наслідки для Європи і США", - додали там.

Вступ України до НАТО - останні новини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі країни-члени Альянсу підтримують вступ України. Він нагадав про рішення саміту НАТО в липні 2023 року, коли для України скасували вимогу реалізації "Плану дій щодо членства".

Видання Foreign Policy повідомило, що США і Німеччина-головні противники запрошення України в НАТО, хоча на цьому наполягають країни Східної Європи та Британія. Пізніше у Вашингтоні запевнили, що поширена інформація не відповідає дійсності і адміністрація президента Джо Байдена не виступає проти вступу України до Північноатлантичного альянсу.

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