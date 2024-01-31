При цьому ряд держав-членів виступає за прийняття країни в Альянс.

США і Німеччина - головні противники запрошення України до НАТО, хоча на цьому наполягають країни Східної Європи та Британія.

Про це пише Foreign Policy з посиланням на джерела. Проти виступають і інші західні країни-члени НАТО. Вони вважають, що не можна приймати Україну поки йде війна, щоб не спровокувати конфлікт Альянсу з РФ через окуповані українські території. Хоча в цілому вони підтримують вступ у довгостроковій перспективі.

"Вважається", що Франція готова направити Україні офіційне запрошення стати союзником НАТО.

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Польща, Чехія і країни Балтії вважають, що тільки членство України в НАТО переконає Росію пригальмувати вторгнення і покласти край війні.

Інші прихильники українського вступу вважають, що це буде дешевше, ніж постійне постачання зброї.

Але США попросили союзників не форсувати цю тему на літньому саміті НАТО у Вашингтоні, щоб не дати РФ можливості говорити про розкол в Альянсі.

Видання пише, що навіть якщо Україна отримає запрошення, то на схвалення її вступу всіма країнами НАТО "можуть піти роки".

Вступ України до НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг говорив, що всі країни-члени Альянсу підтримують ідею вступу України. Як доказ він наводив рішення саміту НАТО в липні 2023 року, на якому для України скасували вимогу реалізації "Плану дій щодо членства".

При цьому на початку січня цього року колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес висловив думку, що саміт НАТО у Вашингтоні в 2024 році навряд чи матиме для України значні результати через те, що в Альянсі не спостерігається "достатнього рівня енергії" з цього питання.

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