Метью Міллер запевнив, що Джо Байден підтримує цю ідею.

Адміністрація президента Джо Байдена не виступає проти вступу України до Північноатлантичний альянс. У Вашингтоні запевнили, що поширена інформація не відповідає дійсності.

Під час брифінгу спікера Державного департаменту США Метью Міллер запитали, чому адміністрація президента США проти вступу України до НАТО, хоча більшість країн-членів підтримують цю ідею. У відповідь Міллер запевнив, що це не так.

"Ці повідомлення не відповідають дійсності. Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили про те, що Україна буде членом НАТО", - заявив представник Держдепу.

Відео дня

Вступ України до НАТО - останні новини

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі країни-члени Альянсу підтримують вступ України. Він нагадав про рішення саміту НАТО в липні 2023 року, коли для України скасували вимогу реалізації "Плану дій щодо членства".

На початку січня 2024 року колишній командувач військами США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес зазначив, що саміт НАТО у Вашингтоні в 2024 році навряд чи матиме для України значні результати, тому що в Альянсі немає "достатнього рівня енергії" з цього питання.

Видання Foreign Policy повідомило, що США і Німеччина - головні противники запрошення України в НАТО, хоча на цьому наполягають країни Східної Європи та Британія.

Вас також можуть зацікавити новини: