В Єдиній державній електронній базі стався збій.

Через технічны роботи до 30 грудня студенти й науковці тимчасово не зможуть оформити відстрочку через застосунок Резерв+.

Про це повідомляє Міністерство оборони в Telegram. "У зв'язку із технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти з 17 і орієнтовно до 30 грудня студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+", - йдеться у повідомленні.

Водночас, на вже отримані відстрочки технічні роботи не вплинуть, статус відображатиметься в застосунку, як і раніше. Також технічні роботи в реєстрі освіти не вплинуть на роботу інших сервісів Резерв+.

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Про дострокове відновлення роботи сервісу у Резерв+ одразу буде повідомлено.

Застосунок Резерв+

У листопаді у застосунку "Резерв+" почали тестувати онлайн-відстрочку для окремих категорій українців, у тому числі студентів і аспірантів.

3 грудня Верховна Рада зробила крок до автоматичного прийняття 17-річних громадян на військовий облік, повыдомив міністр оборони Рустем Умєров. "Парламент підтримав у першому читанні важливий законопроєкт, завдяки якому громадяни України при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік", - повідомив Умєров.

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