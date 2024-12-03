Законопроєкт передбачає, що 17-річним громадянам достатньо пройти ідентифікацію у застосунку "Резерв+".

Верховна Рада зробила крок до автоматичного прийняття 17-річних громадян на військовий облік.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у соцмережі. "Сьогодні парламент підтримав у першому читанні важливий законопроєкт, завдяки якому громадяни України при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік", - повідомив Умєров.

Зокрема, це означає, що юнакам більше не потрібно звертатися до ТЦК чи проходити медогляд.

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"Достатньо буде пройти ідентифікацію у Резерв+, після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ", - пояснив міністр оборони.

Він додав, що це ще один крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат.

"Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців", - зазначив Умєров.

Глава оборонного відомства подякував народним депутатам за підтримку цієї важливої ініціативи.

Прийняття на облік 17-річних юнаків

2 жовтня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, згідно з яким громадяни України чоловічої статі в 17 років мають стати на облік призовників одним з двох шляхів. Законопроєктом пропонується встановити, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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