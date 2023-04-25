За словами Ткаченка, є ознаки більш цивілізованого підходу представників монастиря до роботи комісії.

Господарський суд Києва постановив забезпечити нормальну роботу комісії з приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври до розгляду по суті основного позову щодо розірвання договору оренди приміщень лаври з УПЦ (МП). Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми маємо рішення Господарського суду Києва про забезпечення позову, задоволена одна з наших вимог щодо того, щоб ніхто не перешкоджав роботі міністерства до набрання законної сили рішення суду, до розгляду основного позову заповідника. Так що, я думаю, що відсьогодні ексцесів під час роботи комісії не буде", - сказав він.

За його словами, станом на сьогодні у Києво-Печерської лаврі "триває діалог" між комісією та представниками УПЦ (МП).

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"Ми бачимо ознаки більш цивілізованого підходу представників монастиря до роботи комісії. Я думаю, що це прискорить її роботу і врешті-решт призведе до того, що держава знову буде управляти заповідником відповідно до закону", - сказав він.

Виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври - що відомо

1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

10 березня Свято-Успенський монастир УПЦ (МП) попередили про розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської лаври з 29 березня цього року. Проте представники УПЦ (МП) не бажають залишати лавру і заявляють, що не бачать підстав для виселення.

29 березня стало відомо, що вони подали до Господарського суду Києва позов до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", в якому вимагають визнати недійсною відмову від договору з УПЦ (МП). Його духовенство заявило, що не залишить лавру до завершення судового розгляду.

30 березня стало відомо, що Господарський суд міста Києва відмовив УПЦ (МП) в забезпеченні позову до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів, що комісія з приймання-передачі державного майна заповідника не змогла розпочати свою роботу. За його словами, було фізичне перешкоджання з боку УПЦ (МП).

30 березня рішенням уряду втратило чинність розпорядження часів президентства Віктора Януковича про передачу в безоплатне користування УПЦ (МП) будівель і споруд Києво-Печерської лаври.

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