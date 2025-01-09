Польща підготувала найбільшу кількість українських військових, повідомив заступник міністра.

Серед 26 тисяч українських військових, яких підготувала Польща, є дезертири, як і в кожній армії світу, повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, пише Радіо Свобода.

Коментуючи інформацію про втечу українських військових із навчання в Європі, посадовець наголосив, що Польща підготувала найбільшу кількість українських військових.

"Сьогодні це вже понад 26 тисяч. Чи в групі 26 тисяч осіб трапляються такі, які мають інші плани або вважають, що їхнє майбутнє не в українській армії? Напевно, такі трапляються. Це досить велика група людей. Натомість, вважаю, що деталі мають залишитися між нами", - сказав Томчик.

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Він зазначив, що факти втечі військових ніяк не позначаться на співпраці України та Польщі у питанні військових навчань. Мовляв, Польща робить усе, "щоб українській стороні допомогти, щоб Україна знала, що на нас можна розраховувати і що ми далі хочемо навчати українських солдатів в Польщі, аби вони могли захищати свою країну".

"Думаю, що це очевидно, що трапляються випадки дезертирства, і таке відбувається в кожній армії світу", - сказав Томчик.

Що ж до випадків втечі саме українських військових, то заступник міністра сказав, що "це справа маргінальна, котра не має жодного впливу на навчання українських військових в Польщі".

На запитання чи надходили від української сторони запити щодо втеч українських військових під час транзиту до Франції чи назад, Томчик відповів, що не пригадує такого.

Втеча українських військових зі складу 155-ї бригади: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, на Рівненщині 8 січня арештовано командира роти 155 бригади, який не лише самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив до цього своїх підлеглих. Йому повідомлено про підозру.

Командувач Сухопутними військами Михайло Драпатий запевнив, що системні недоліки під час формування бригади проаналізовані, їм надана оцінка, з окремих питань вже реалізуються рішення. Він сказав, що "ці проблеми будуть притаманні будь-якому новоствореному підрозділу, якщо його одразу після формування застосовувати в бойових діях".

У Раді теж відреагували на скандал у 155 бригаді. Членкиня комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська назвала ситуацію з підрозділом "неприємною і ганебною", але не такою однозначною, як про це писали ЗМІ. За її словами, перед відправкою на навчання у Францію були попередження військового командування про те, що військові не готові туди їхати. Крім того, було прохання відтермінувати ці виїзди, щоб доукомплектувати та підібрати людей.

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