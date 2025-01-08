'Ситуація ганебна, але неоднозначна': в Раді відреагували на скандал у 155 бригаді

Перед відправкою на навчання у Францію були попередження військового командування про те, що військові не готові туди їхати, зазначили в оборонному комітеті.

Ситуація зі 155-ю окремою механізованою бригадою "Анна Київська" є "неприємною і ганебно", але не такою однозначною, як про це раніше писали ЗМІ. Про це у коментарі Суспільному розповіла членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки й нардепка від фракції "Голос" Соломія Бобровська.

"Вона є неприємна, вона є ганебна. Але така ситуація стосується більшості бригад. Ці бригади, резерви, які сформувалися, вони на перших місяцях свого формування одразу ж ставали донорами для бойових бригад. Хочемо нагадати, що наша мобілізація вона має на меті поповнення бригад, які виконують сьогодні свої бойові завдання на фронті. Відповідно, коли ми готуємо бригаду, це не та історія, коли призвали тисячі людей, і їх ніхто не чіпає. Ні. Дуже часто їх забирають та відправляють в інші бригади", — сказала нардепка.

За словами Бобровської, перед відправкою на навчання у Францію були попередження військового командування про те, що військові не готові туди їхати. Крім того, було прохання відтермінувати ці виїзди, щоб доукомплектувати та підібрати людей.

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"Я б не винила просто когось. Вина людей на місцях лише у тому, що можливо треба було частіше, голосніше про це говорити, але армія це трохи інша історія ніж бізнес, і цивільний підхід до вирішення проблем. Це стосується абсолютно всіх бригад. А 155-та бригада оголила певні моменти всіх нових з'єднань резерву", — сказала Бобровська.

Також нардепка у коментарі "Радіо Свобода" поінформувала, що комітет Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки запросить на своє засідання сторони у питанні 155-ї ОМБР. Також, напередодні у профільному комітеті відбулася нарада щодо самовільного залишення частин військовими.

"На найближче засідання ми хочемо запросити сторони цієї історії, і послухати, для того, щоб ухвалити рішення або порекомендувати", – сказала нардепка.

Розслідуванням випадків СЗЧ займається одразу кілька структур, серед яких і ОК "Захід", і Міноборони. Також Бобровська розповіла, що "велику кількість людей зі 155-ої бригади було наказано перевести в інші роди і види сил".

Скандал зі 155-ю механізованою бригадою: останні новини

Як розповідав раніше УНІАН, оснащена "Леопардами" 155-а бригада "посипалася", не діставшись фронту. Вона мала підсилити війська у Покровську, на який націлилися росіяни. Номінально в штаті бригади мало би бути понад 5800 військовослужбовців, що зробило б її однією з найбільших у ЗСУ. Але, за даними ЗМІ, близько 1700 військовослужбовців самовільно залишили бригаду, коли протягом 9 місяців вона проходила підготовку в Україні, Польщі та Франції.

Згодом з'явилася реакція командувача Сухопутними військами Михайла Драпатого, який сказав, що "низка фактів мала місце". На його думку, від "впливу командуванням залежить успіх особового складу". Генерал додав, що наразі ведеться робота над поліпшенням командування.

Думку, як розв'язати проблему СЗЧ у бригаді, висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. Зокрема, він припустив, що скандал у 155 бригаді відображає серйозні проблеми з мобілізаційними заходами та комплектуванням в українській армії.

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