Генерал запевнив, що системні недоліки під час формування бригади проаналізовані, їм надана оцінка, з окремих питань вже реалізуються рішення.

Виявлені недоліки під час формування 155-ї окремої механізованої бригади (155 ОМБр) імені Анни Київської притаманні будь-якому новоствореному підрозділу, який одразу застосовують у бойових діях, заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий.

Свою думку з цього приводу він висловив у Facebook, зазначивши, що наразі більшість системних недоліків проаналізовані, їм надана оцінка, з окремих питань вже реалізуються рішення.

"Ці проблеми будуть притаманні будь-якому новоствореному підрозділу, якщо його одразу після формування застосовувати в бойових діях. Вище командування має це усвідомлювати і враховувати. Однак і причини, чому так відбувається, теж всім зрозумілі", - зазначив Драпатий.

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Він акцентував, що формування та озброєння "з нуля" нової бригади спільно з іноземною країною відбувалося вперше і в доволі стислі строки - всього за кілька місяців. Ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу, вважає генерал.

При цьому Драпатий зауважив, що французька сторона повністю виконала свої зобов'язання перед Україною, вказавши, на якому рівні виникли проблеми:

"Під час генерації нової бригади мало місце формальне ставлення з боку відповідальних осіб: це і неналежне управління та контроль за всім процесом; і помилки під час комплектування, і не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом бригади; недосконале планування підготовкою як в Україні, так і за кордоном; і запізніла реакція вищого командування на проблеми, що виникали в процесі створення та набуття спроможностей новою бойовою одиницею Сухопутних військ".

Він зазначив, що 155-а бригада на фронті менше місяця, і це той період, коли проявляються всі недоліки в комплектуванні та підготовці особового складу. Разом з тим, як підкреслив генерал, бригада продовжує виконувати бойові завдання:

"Я дуже вдячний бійцям, які адаптуються до непростих умов і воюють. Попри всі складнощі, бригада зайняла смугу, виконує бойові завдання, тримає позиції, і паралельно - працює над усуненням помилок та покращенням боєздатності. Це відбувається в трьох напрямках: підготовка та бойовий дух; забезпечення; управління та керованість особовим складом".

За його інформацією, новому командиру бригади надається підтримка керівництва Сухопутних військ. Фокус при цьому спрямований на комплектуванні бригади досвідченими офіцерами та командирами усіх ланок.

"СЗЧ. Ситуація непроста. Головний виклик, з яким стикнулася бригада - це низька ефективність та мотивація командирів середньої ланки, які безпосередньо керують людьми... Тут немає простого рецепту - треба працювати над вирішенням всіх проблемних моментів, які зумовлюють СЗЧ, не тільки в Сухопутних військах, але в цілому в Збройних силах. Кількість СЗЧ в бригаді буде зменшуватися пропорційно рішенням, які впливатимуть на боєздатність та мотивацію особового складу. Це - спільна задача органів влади та Сил Оборони і всі відповідальні отримали вказівки", - зазначив Драпатий.

Він додав, що особисто займається пошуком офіцерів, яких рекомендуватиме комбригу. Також працює гаряча лінія командувача Сухопутних військ для військових 155-ї бригади.

"Окрім офіційних щоденних доповідей, хочу мати прямий контакт та чути бійця, розуміти, наскільки наші рішення впливають на його мотивацію та реальний стан справ", - написав генерал.

"І наостанок. Вважаю, що 155-а бригада імені Анни Київської - перспективна і ще проявить себе. Так, потрібен час і зусилля багатьох для виправлення помилок, допущених під час формування. Але українська новостворена бригада імені Анни Київської може і має стати справжнім "гальським півнем" - символом Франції: гордою, незламною, та готовою до бою за свободу", - резюмував командувач Сухопутними військами.

Скандал із 155-ю бригадою - що повідомлялося раніше

Як писав УНІАН, на початку січня Forbes оприлюднило матеріал про те, що новостворена 155-а механізована бригада імені Анни Київської, яка проходила підготовку у Франції і мала посилити позиції ЗСУ на Покровському напрямку, почала "розвалюватися", не доїхавши до фронту.

Після появи інформація про масове дезертирство бійців 155-ї бригади офіцер підрозділу на умовах анонімності розповів ЗМІ, що основна частина військовослужбовців у бригаді були ненавченими мобілізованими. За словами військового, у нього самого до зарахування до бригади не було жодної підготовки, однак, незважаючи на це, його призначили на посаду командира взводу в підрозділі інженерного забезпечення бригади. Він стверджує, що ані відповідних знань військової справи, ані необхідних навичок - не мав. До того ж, за його словами, якщо солдати проходили курс базової військової підготовки, то він його не проходив з огляду на те, що вже мав офіцерське звання.

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