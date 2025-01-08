Командира роти затримано 8 січня у Рівненській області.

Затримано командира однієї з рот 155 окремої механізованої бригади, який не лише сам самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих. Йому повідомлено про підозру, повідомляє Державне бюро розслідувань, зазначаючи, що операція проводилась разом зі Службою безпеки України.

"Встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби", - сказано в повідомленні. При цьому прізвище командира не назване.

У ДБР зазначили, що командир роти був затриманий сьогодні у Рівненської області. Його доставили в Київ, де повідомили про підозру в самовільному залишені місця несення служби та відмові виконати наказ (ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 КК України).

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У повідомленні сказано, що санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Скандал зі 155 бригадою: актуальні новини

Як писав раніше УНІАН, на початку січня видання Forbes оприлюднило матеріал про те, що новостворена 155-а механізована бригада імені Анни Київської, яка проходила підготовку у Франції і мала посилити позиції ЗСУ на Покровському напрямку, почала "розвалюватися", не доїхавши до фронту. Було багато випадків СЗЧ.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-майор Михайло Драпатий прокоментував скандал зі 155 бригадою. Він заявив, що виявлені недоліки під час формування 155-ї окремої механізованої бригади (155 ОМБр) імені Анни Київської притаманні будь-якому новоствореному підрозділу, який одразу застосовують у бойових діях. Він зазначив, що наразі більшість системних недоліків проаналізовані, їм надана оцінка, з окремих питань вже реалізуються рішення.

Драпатий акцентував, що формування та озброєння "з нуля" нової бригади спільно з іноземною країною відбувалося вперше і в доволі стислі терміни - всього за кілька місяців. Ніхто не мав такого досвіду, тому неможливо було передбачити всі нюанси й деталі цього процесу.

Командувач пояснив, що 155-а бригада на фронті менше як місяць, і це той період, коли проявляються всі недоліки в комплектуванні та підготовці особового складу. Разом із тим, підкреслив генерал, бригада продовжує виконувати бойові завдання.

За його інформацією, новому командиру бригади надається підтримка керівництва Сухопутних військ. Фокус при цьому спрямований на комплектуванні бригади досвідченими офіцерами та командирами усіх ланок.

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