Світло може здорожчати до семи гривень за кіловат, каже Попенко.

Верховна Рада розглядає можливість значно підвищити тарифи на газ, тепло та електроенергію вже цієї осені, повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

"Наскільки я знаю, Верховна Рада України серйозно розглядає питання можливого підняття тарифу на газ, на розподіл газу і тепло, вже цієї осені. Поки що немає достатньої кількості голосів, щоб за це проголосували, але робота йде", – зазначив він.

Попенко також додав, що Міністерство енергетики заперечує ймовірність підвищення вартості на електроенергію, але водночас останніми днями активно лунають заяви про таку необхідність.

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"Можна очікувати чергове підняття тарифів вже восени навіть на електроенергію", - заявив Попенко.

За даними голови Спілки споживачів комунальних послуг, підвищення цін на електроенергію може сягнути 7 грн/кВт. Зазначимо, 1 червня їх було піднято до 4,32грн/кВт.

Крім того, відомо, що в серпні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав мораторій на заборону підвищення цін на тепло для населення, послуги з розподілу природного газу, теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії і гарячої вроди. Він має діяти упродовж воєнного стану в Україні та ще шість місяців після його завершення.

Ситуація з тарифами на комунальні послуги в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, атакована росіянами Бурштинська ТЕС відновленню не підлягає. Ворог атакував станцію понад 12 разів.

"Вже певний період часу ми розуміємо, що відновленню Бурштинська ТЕС не підлягає. Вона надзвичайно сильно зруйнована", — зазначила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Також енергетики дали низку порад, як економити на платіжках за світло з пральною машиною. Одна з головних рекомендацій - прати при 30 градусах.

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