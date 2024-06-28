Ворог атакував станцію понад 12 разів.

Розташована на Івано-Франківщині Бурштинська теплоелектростанція, яка сильно постраждала внаслідок російських обстрілів, не підлягає відновленню. Про це в інтерв'ю радіо "Західний полюс" заявила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

За її словами, ворог атакував цей енергетичний об’єкт понад 12 разів.

"Вже певний період часу ми розуміємо, що відновленню Бурштинська ТЕС не підлягає. Вона надзвичайно сильно зруйнована", — розповіла Онищук.

Відео дня

Голова ОВА зазначила, що уряд вже погодив виділення Бурштинській громаді шести котелень для соціальних обʼєктів та населення.

"Це чотири котельні по 1 мегавату і дві котельні по 8 та 10 мегават", - заявила посадовиця та додала, що вони допоможуть місту пройти опалювальний сезон.

Що відомо про Бурштинську ТЕС

Бурштинська ТЕС є найбільшою електростанцією на заході України. Основне її призначення – постачання електроенергії споживачам Західного регіону України, країнам Східної Європи та Об'єднаній енергетичній системі. Також вона забезпечувала тепловою енергією місто Бурштин.

Російська армія почала атакувати станцію з осені 2022 року. Цьогоріч чергових обстрілів ТЕС зазнала у березні та на початку червня.

Вас також можуть зацікавити новини: