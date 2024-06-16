Ситуація ускладниться у зв'язку з ремонтами енергоблоків атомних електростанцій, заявив Кудрицький.

У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж зараз. Про це в ефірі "Суспільного" повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, дещо більше будуть застосовуватися графіки відключень світла з 11:00 до 23:00 графіки, аніж у решту часу доби. І так триватиме, орієнтовно, до кінця липня, зазначив Кудрицький,

"Це пов'язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутні в нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, у години пікового споживання, скажімо так - досить суттєвими", - заявив він. Відео дня

Також Кудрицький додав, що на тривалість відключень глобально впливають три фактори:

"Це ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку. Це величини імпорту. І це погода, яка впливає на споживання".

Відключення світла в Україні - прогноз на зиму

Нагадаємо, генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, прийдешньої зими українці можуть отримувати п'ять-шість годин електроенергії на день, але все залежатиме від обставин:

"Якщо відповідати на запитання: шість-п'ять годин світла для споживачів на день - це досить реально, але я думаю, що може бути краще. Це залежить від того, скільки ми відновимо. Тому щодо прогнозу на зиму: я вважаю, що потрібно готуватися, виходячи з того, що буде 5-6 годин світла на день. Але наприкінці серпня потрібно буде оновити прогноз, тому що ми будемо розуміти, скільки в нас наявної генерації".

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