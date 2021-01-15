Прем'єр висловив упевненість в тому, що навесні-влітку ціна на газ буде знижуватися.

Уряд України має намір зобов'язати всіх постачальників газу пропонувати населенню річні контракти на постачання газу з фіксованою ціною, що дозволить споживачам обирати собі більш вигідну пропозицію.

Про це заявив в ефірі «Сніданок з 1+1» прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"У більшості країн Європи також ринкове регулювання. Тобто ціни регулюються ринком, біржею, але там є річний продукт, тобто ціна фіксується на рік. Ми також хочемо зробити основним продуктом не місячний, коли ціна коливається, і люди не можуть порахувати свою платіжку, а зафіксуємо ціну на рік - це річний, а люди зможуть обирати: на рік або на місяць", - сказав Шмигаль.

Також він висловив упевненість в тому, що навесні-влітку ціна на газ буде знижуватися.

"Це біржа, важко прогнозувати. Моя оцінка, що ціна навесні та влітку піде вниз. Це традиційна оцінка, яка роками сформувалася на біржах світу", - зазначив він.

Що цьому передувало

З 1 січня в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей більш ніж на 30%. На це негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.

13 січня 2021 року в НКРЕКП заявили про те, що буде проведена ретельна перевірка всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу.

14 січня 2021 року "Нафтогаз" відповів на пропозицію Кабміну ввести фіксовану ціну на газ для населення.

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Автор: Ігор Орел