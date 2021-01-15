Уряд України має намір зобов'язати всіх постачальників газу пропонувати населенню річні контракти на постачання газу з фіксованою ціною, що дозволить споживачам обирати собі більш вигідну пропозицію.
Про це заявив в ефірі «Сніданок з 1+1» прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
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"У більшості країн Європи також ринкове регулювання. Тобто ціни регулюються ринком, біржею, але там є річний продукт, тобто ціна фіксується на рік. Ми також хочемо зробити основним продуктом не місячний, коли ціна коливається, і люди не можуть порахувати свою платіжку, а зафіксуємо ціну на рік - це річний, а люди зможуть обирати: на рік або на місяць", - сказав Шмигаль.
Також він висловив упевненість в тому, що навесні-влітку ціна на газ буде знижуватися.
"Це біржа, важко прогнозувати. Моя оцінка, що ціна навесні та влітку піде вниз. Це традиційна оцінка, яка роками сформувалася на біржах світу", - зазначив він.
Що цьому передувало
- З 1 січня в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.
- Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.
- Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.
- З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.
- Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.
- 13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей більш ніж на 30%. На це негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.
- 13 січня 2021 року в НКРЕКП заявили про те, що буде проведена ретельна перевірка всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу.
- 14 січня 2021 року "Нафтогаз" відповів на пропозицію Кабміну ввести фіксовану ціну на газ для населення.
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