Регулятор опублікував нові тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), опублікувала нові тарифи на розподіл газу, введені в дію з 1 січня 2021 року.

Відповідні дані про розмір нових тарифів для 43 газорозподільних компаній опубліковано на сайті НКРЕКП 4 січня.

Які нові тарифи на транспортування газу

Згідно з рішенням регулятора, найнижчий тариф на транспортування газу заплатять споживачі столичного «Київгазу» - 0,31 грн за куб. м, а також споживачі «Харківміськгазу» - 0,35 грн за куб. м, і «Кременчукгазу» - 0,39 грн за куб. м.

При цьому найвищу вартість розподілу і транспортування газу отримали споживачі послуг компанії «Газовик» - 2,55 грн за куб. м, «Газопостачсервіса» - 2,46 грн за куб. м, а також споживачі «Лубнигазу» - 2,45 грн за куб. м.

Таким чином, середній тариф операторів газорозподільних мереж по країні становить 1,53 грн за куб. м.

Всі тарифи вказано без урахування податку на додану вартість (ПДВ) 20%.

Підвищення тарифів на розподіл газу: що треба знати

16 і 30 грудня НКРЕКП підвищила тарифи на послуги операторів газорозподільних мереж з 1 січня 2021 року.

У жовтні 2019 року НКРЕКП внесла зміни до порядку формування тарифів облгазів на розподіл газу таким чином, щоб плата визначалася не за фактичними обсягами споживання, а за спожитими за минулий рік.

На думку регулятора, прийняття нової методики дає протягом року рівномірне навантаження з оплати послуг споживачеві, а також прогнозованість тарифної виручки облгазів.

З січня 2020 року споживачі газу отримують дві окремі платіжки: за газ як товар і вартість його транспортування і розподілу. Плата за розподіл газу вноситься щомісячно однаковою сумою (абонплатою).

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Автор: Бредіхіна Ганна