Із січня по березень 2021 року ціна електрики для населення буде 1,68 грн за кВт-год.

Кабінет міністрів України скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні сьогодні.

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«Із січня проект постанови передбачає продовження дії ПСЗ (спецзобов’язання на ринку електроенергії - УНІАН) до 31 березня 2021 року, встановлення із 1 січня 2021 року до 31 березня фіксовану ціну для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год», - сказав в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

Він зазначив, що якщо уряд не ухвалить сьогоднішню постанову, то ціна на електрику зросте більш ніж у 2,5 разу, оскільки стане ринковою.

Скільки платили українці

В Україні ціна на електроенергію для населення не змінювалася з 2017 року і становить 90 коп. за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год, а понад це – 1 грн 68 коп. за кВт-год.

Разом з тим, для промислових споживачів ціни на електрику формуються на підставі ринкових механізмів і коливаються від 2,5 грн до 4 грн за кВт-год.

Підвищення тарифу

19 червня 2020 року Нацкомісія запропонувала з серпня підвищити тарифи "Укренерго" в 4 рази.

26 червня 2020 року НКРЕКП попередньо схвалила підвищення тарифу "Укренерго" вдвічі.

Звіт Єврокомісії

Згідно зі звітом Єврокомісії ціни на електроенергію в Україні в першому кварталі 2020 року були на 37,9% вище, ніж середня вартість в Європі.

Україна опинилася в категорії країн з найвищими цінами на електрику в Європі поряд з Грецією (50 євро за МВт-год) і Мальтою (45 євро за МВт-год). Далі йдуть Болгарія (42 євро за МВт-год), Румунія (41 євро за МВт-год), Угорщина і Польща (по 41 євро за МВт-год).

У Єврокомісії зазначили, що високі ціни на електроенергію спостерігаються в тих країнах, які мають залежність від імпорту електроенергії (Греція, Угорщина), а також у тих, які мають технічні обмеження щодо імпорту (Мальта, Греція).

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що не згоден з тим, що ціни на електроенергію для українських промислових споживачів є одними з найвищих у Європі. На його думку, вони, навпаки, є одними з найнижчих.

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Автор: Бредіхіна Ганна