У "Нафтогазі" розповіли що робити споживачам, якщо постачальник відмовиться постачати газ за регульованою ціною.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб.м до завершення карантину або опалювального сезону.

Про це повідомив Департамент з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України".

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Зазначається, що тариф 6.99 за куб.м діятиме в рамках тарифного плану "Місячний". А для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн і 6,45 грн за куб.м, згідно з умовами договорів.

"Також ДК "Нафтогаз України", як постачальник "останньої надії", готова прийняти всіх побутових споживачів, постачальник яких не зможе або відмовиться постачати газ за регульованою ціною", - йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало

З 1 січня в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

13 січня 2021 року в НКРЕКП заявили про те, що буде проведена ретельна перевірка всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу.

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Автор: Олена Коваленко