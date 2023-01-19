Діти отримали серйозні опіки, зазначив очільник Київської обласної військової адміністрації.

Трагедія в Броварах обросла новими подробицями. Стало відомо, що наразі в лікарні залишаються 16 людей, шестеро - діти.

Стан усіх госпіталізованих - середньої тяжкості, про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в ефірі інформаційного марафону. "У нас зараз залишається 16 людей в лікарнях, шість із них - це діти. Немає тяжких, стабілізувався стан здоров’я у всіх потерпілих. Вони всі знаходяться в стані середньої тяжкості", - сказав чиновник.

За його словами, особлива увага зараз приділяється дітям, які отримали серйозні опіки, але стан їх здоров’я - задовільний.

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Кулеба також відзначив, що на цей момент немає ніякої інформації щодо людей, які зникли безвісти. "Ми вчора вже дали остаточну цифру трагедії, яка сталася, - це 14 загиблих, одна з яких дитина", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 18 січня в місті Бровари Київської області на території дитячого садка впав гелікоптер. На місці падіння виявлено 14 загиблих, серед яких одна дитина.

На борту гвинтокрила перебувало дев'ятеро осіб, серед яких міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули.

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