Наразі на місці працюють судмедексперти.

Місцева влада повідомляє, що серед загиблих внаслідок падіння гелікоптера у Броварах лише одна дитина.

Як заявив міський голова Броварів Ігор Сапожко, наразі на місці працюють судмедексперти.

"Оновлена інформація: серед загиблих тільки одна дитина. Тому інформацію будемо оновлювати", - зазначив він.

Водночас за даними ДСНС, станом на 14:00 відомо про 17 загиблих внаслідок трагедії, з яких троє - діти, травмовано 25 осіб, з яких 11 - діти.

Оновлено 15:28. Ігор Сапожко видалив свій допис у соцмережах, водночас у ДСНС теж написали, що серед загиблих - одна дитина. Таким чином наразі на місці падіння гвинтокрилу виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту.

Катастрофа у Броварах: що відомо

Вранці 18 січня у Броварах на Київщині трапилася авіатроща. Впав гвинтокрил, на борту якого перебувало 9 осіб. Усі загинули, включаючи голову МВС Дениса Монастирського, його заступника Євгена Єніна та держсекретаря Юрія Лубковича.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував трагедію та доручив встановити причини падіння гвинтокрила.

У мережі з'явилися кадри польоту, ймовірно, гелікоптера Super Puma, який впав у Броварах.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактом падіння гвинтокрила. Правоохоронці розглядають декілька версій авіатрощі: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.