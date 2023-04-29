Завали зруйнованого будинку розбирали навіть вночі.

Мешканці будинку в Умані, куди влучила російська ракета, не йдуть з місця трагедії. У одного чоловіка двічі стався нервовий зрив, тому що від кімнати, де спали його діти, нічого не залишилося.

"Я спілкувалася з багатьма постраждалими, в яких рідні опинилися під завалами. Один з них - це чоловік. Після вибуху він кинувся в кімнату, де спали двоє дітей, а на місці кімнати порожнеча. І ця людина сиділа з порожнім поглядом до самого вечора (28 квітня – УНІАН) і чекала хоч якоїсь звістки. У нього кілька разів стався нервовий зрив, хоча медики вкололи йому чимало заспокійливих", - розповіла журналістка "Умань Стрім" Аліна Золотухіна в коментарі Громадському радіо.

За її словами, розбирати завали рятувальникам допомагають звичайні жителі міста, а підприємці надали техніку

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"У сусідній будівлі облаштували пункт незламності. Цілий день і всю ніч розбирали завали. Ми живемо в сусідньому будинку і чули, як всю ніч працювала техніка. Зараз на місці ще багато рятувальників, вони продовжують працювати", – повідомила журналістка.

При цьому вона зазначила, що вже відкриті рахунки для допомоги постраждалим, а також штаб займається пошуком близьких та допомагає з одягом, їжею, житлом.

Удар Росії по Умані - останні новини

28 квітня армія РФ вдарили ракетами по Умані. Ракета влучила в житлову багатоповерхівку, де в цей час спали люди. Рятувальники весь день ініч розбирали завали і витягували тіла загиблих.

Станом на 29 квітня в результаті атаки Росії загинули 23 людини, з них ідентифікували 22 тіла. Крім того, серед загиблих два хлопчики (півтора і 16 років) і три дівчинки (8, 11 і 14 років). Також серед загиблих легендарний рок-музикант з Миколаєва Володимир Макаровський, який виступав у групі FOXTROTT.

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