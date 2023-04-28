Посол висловив співчуття українцям.

Ізраїль висловив підтримку Україні у зв'язку з ракетним обстрілом у п'ятницю, 28 квітня.

На офіціній сторінці "Ізраїль в Україні" у соціальній мережі Facebook оприлюднили заяву посла Ізраїлю в Україні Михайло Бродського, в якій він зазначає, що Умань - це особливе місце релігійного та культурного значення для євреїв усього світу.

"Ми поділяємо біль невинних смертей і стоїмо разом з людьми України в цю важку годину, після російського ракетногу обстрілу, який призвів до загибелі мирних жителів, деякі з них в Умані, особливе місце релігійного та культурного значення для євреїв усього світу", - йдеться в заяві.

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Ракетний обстріл України 28 квітня: що відомо

Нагадаємо, що близько 04:00 Росія вкотре атакувала Україну із літаків Ту-95. Відомо, що українській протиповітряній обороні вдалося ліквідувати 21 із 23 російських крилатих ракет Х-101/Х-555 та два дрони.

В Умані російська ракета влучила у багатоповерхівку, майже вщент знищивши перший під'їзд. У місті оголосили триденну жалобу, рятувальники все ще шукають людей під завалами.

За останньою інформацією, загинуло 23 людини, серед них - діти 2009, 2012 та 2021 років народження. Вік четвертої дитини ще встановлюють.

Також обстріл призвів до смертей у Дніпрі. Там ракета зруйнувала будинок,загинули жінка та її донька, також повідомлялося про постраждалих.

У Київській області уламки ракети пошкодили багатоповерхівку у місті Українка. Внаслідок цього постраждала 13-річна дитина.

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