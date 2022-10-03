У цьому році статус безробітного мали понад 700 тисяч осіб.

Станом на початок жовтня в Україні офіційно зареєстровано 260 тисяч безробітних.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила директор департаменту Державного центру зайнятості Любов Бершадська.

"Статус безробітного мали більше ніж 700 тисяч осіб. Це менше, ніж у минулому році, але є й об'єктивні причини. Дуже багато людей, які виїхали за кордон. Є велика кількість територій, які не підконтрольні Україні, але повертаються поступово. Хоча ми не припиняємо обслуговування громадян, якщо вони звертаються з територій, де ведуться бойові дії, чи тимчасово окуповані, але пошук роботи в повній мірі ми там провести не можемо. Тому протягом дев'яти місяців було більше як 700 тисяч, а станом на 1 жовтня це 260 тисяч", - сказала вона.

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Безробіття в Україні

Як повідомляв УНІАН, дослідження кадрового порталу grc.ua показало, що абсолютна більшість (98%) шукачів роботи в Україні стикаються з проблемами при працевлаштуванні під час війни.

Українці незадоволені рівнем доходів, проте заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку дві третини опитаних (в опитуванні взяли участь 2 600 українців).

Станом на початок серпня, за даними Державного центру зайнятості, в Україні офіційно було зареєстровано 293 тисячі безробітних, що на 7% менше, ніж було станом на 24 лютого.

21 квітня в Україні було прийнято закон, який спростив процедуру отримання статусу безробітного та призначення допомоги з безробіття під час війни. Зокрема, на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування закон передбачає надання статусу зареєстрованого безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури, внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які не мають документів. Крім того, врегульоване питання надання статусу безробітного ВПО, у яких не розірвані трудові відносини з роботодавцем.

В Україні мінімальна сума допомоги безробітним становить 1 000 - 1 800 гривень. В середньому допомога по безробіттю складає 4 600 гривень. Максимальна допомога - 9 750 гривень. Розрахунок суми проводиться індивідуально, вона залежить від страхового стажу людини і заробітної плати, яку вона отримувала на останньому місці роботи.

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