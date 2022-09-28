Дві третини українців готові знизити бажану зарплату в разі складнощів з працевлаштуванням.

Українці незадоволені рівнем доходів, однак заради працевлаштування готові знизити зарплатну планку.

Про це йдеться в переданому УНІАН дослідженні експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua.

Відзначається, що 40% українців втратили роботу в результаті війни і не мають основного джерела заробітку. Скоротили зарплати чверті (28,7%) опитаних фахівців.

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Зберігся рівень окладів на довоєнному рівні, проте зарплати виплачують із затримками у 6,3% працівників. Зарплата залишилася на довоєнному рівні лише у кожного п'ятого опитаного фахівця. Щоправда, є невелика кількість тих працівників, у кого збільшився оклад з початку війни. Пощастило таким чином лише 4,5% опитаних фахівців.

"Складні економічні умови, зниження зарплат і підвищення цін викликають невдоволення громадян рівнем зарплати. Більш ніж половина українців зазначили, що їх не влаштовують суми щомісячної компенсації за їхню працю. Абсолютну незадоволеність озвучили чверть (25,7%) опитаних фахівців, ще 28,5% відзначили помірну незадоволеність зарплатою", - йдеться в повідомленні.

Аналітики відзначають, що криза на ринку праці примушує українців до поступок у розмірі заробітної плати, попри те, що вони й так не дуже задоволені рівнем доходів. Фахівці стоять перед вибором - або знизити свої зарплатні побажання та отримати роботу, або продовжувати складний пошук роботи в умовах дефіциту вакансій, високої конкуренції та завищених вимог роботодавців до кандидатів.

"Дві третини українців готові знизити бажану зарплату в разі складнощів з працевлаштуванням. Є навіть такі, хто погодиться на будь-яку зарплату, яку запропонують, аби влаштуватися на роботу. Такий намір озвучили 8,1% опитаних", - сказано в дослідженні.

Також наголошується, що кожен п'ятий фахівець готовий знизити бажану зарплату не більше ніж на 5%, ще стільки ж українців готові знизити планку на 6-15%. Заради працевлаштування готові зменшити бажаний оклад на чверть 8,8% опитаних українців.

Дані отримані в результаті дослідження, проведеного кадровим порталом grc.ua у серпні-вересні 2022 року. В опитуванні взяли участь 2600 українців, працівників компаній різних галузей у всіх регіонах України.

Робота під час війни:

21 квітня Верховна Рада ухвалила закон, який спростив процедуру отримання статусу безробітного і призначення допомоги по безробіттю під час війни. Зокрема, на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування закон передбачає надання статусу зареєстрованого безробітного без вимог, що застосовуються при звичайній процедурі, внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які мають документів. Крім того, врегульовано питання надання статусу безробітного ВПО, у яких не розірвані трудові відносини з роботодавцем.

Станом на 29 квітня 2022 року кількість вакансій в Україні зменшилася у 20 разів порівняно з довоєнним часом.

У дослідженні наголошується, що відкриваються вакансії переважно підприємства після релокації шукають працівників на новому місці.

30 травня 2022 року в центрі зайнятості назвали найбільш потрібні профессії під час війни.

Станом на 7 червня падіння зарплат у приватному секторі в середньому склало від 25% до 50% в порівнянні з довоєнним часом. Найбільше таких - у добувній промисловості та будівництві.

Станом на 12 червня 2022 року попит на робочі спеціальності став більш відчутним на українському ринку праці: у червні кількість вакансій у цій сфері зросло на 20% порівняно з попереднім місяцем.

У червні на українському ринку праці припинилося зниження рівня зарплат.

Станом на 30 червня 2022 року майже 40% українців повернулися на роботу.

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua у липні кількість вакансій зросла на 14%.

Найбільша кількість відкритих вакансій в серпні на українському ринку праці - це пропозиції роботи для фахівців сфери рітейлу і менеджерів з продажу. Станом на початок серпня, за даними Державного центру зайнятості, в Україні офіційно було зареєстровано 293 тисячі безробітних.

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