Закон, зокрема, дозволяє врегулювати питання надання статусу безробітного ВПО, у яких не розірвані трудові відносини з роботодавцем.

Верховна Рада України прийняла закон, яким спрощується процедура отримання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю під час війни.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття в цілому проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо деяких питань функціонування сфер зайнятості та загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в період воєнного стану" (№ 7275) проголосували 296 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт розроблено з метою врегулювання особливостей надання статусу безробітного, виплати допомоги по безробіттю, сприяння організації підприємницької діяльності та створення нових робочих місць на час дії воєнного стану.

Зокрема, документ пропонує на час дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення або скасування надавати статус зареєстрованого безробітного без вимог, що застосовуються за звичайної процедури, внутрішньо переміщеній особі (ВПО), у якої відсутні документи, а також врегулювати питання надання статусу безробітного ВПО, у яких не розірвані трудові відносини з роботодавцем.

Також пропонується встановити максимальний розмір допомоги по безробіттю не більше 1,5 мінімальної заробітної плати та виплачувати допомогу по безробіттю без особистого відвідування безробітними центрів зайнятості (за умови підтвердження наміру перебування у статусі безробітного будь-якими засобами комунікації).

Крім цього, законопроєкт передбачає визначення розміру допомоги по безробіттю для ВПО, які не мають необхідних документів, відповідно до наявної інформації в реєстрах та базах даних органів виконавчої влади.

Також пропонується не позбавляти статусу безробітного та здійснювати виплату допомоги по безробіттю особам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або на яких проводяться бойові дії, та які не мають можливості відвідувати центри зайнятості або спілкуватися з працівниками таких центрів.

Депутати дозволили уряду запроваджувати додаткові види державної підтримки ВПО, безробітних та роботодавців, зокрема, надавати роботодавцю, який працевлаштовує безробітних ВПО, компенсацію витрат на оплату праці таким працівникам, а також надавати фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності безробітним особам, які виявили таке бажання.

Нагадаємо, раніше Кабмін спільно з ООН оголосив про запуск ще двох програм виплат: вимушеним переселенцям та окремо – малозабезпеченим пенсіонерам, які переїхали через бойові дії. Вони будуть отримувати по 2200 гривень щомісяця.

Вас також можуть зацікавити новини: