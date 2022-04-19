Пошук роботи в умовах евакуації та обстрілів - важка справа, проте знайти необхідну вакансію цілком реально.

З початком повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала РФ, деякі українці втратили роботу або вимушені шукати нові вакансії через евакуацію якомога далі від небезпеки та агресії окупантів. Проте знайти гідну роботу цілком можливо.

Про це свідчать дані на порталі Work.ua.

В яких містах найбільше вакансій:

У Києві на сайті для пошуку роботи можна знайти майже 3 тисячі вакансій;

У Львові - понад 2 тисячі 100 вакансій;

У Дніпрі працедавці розмістили 824 пропозиції;

В Одесі нині 749 вакансій;

У Чернівцях та Івано-Франківську розміщено понад 400 вакансій для кожного міста.

Кого шукають працедавці у Києві

В столиці потрібні менеджери з продажу, директори, фармацевти, бухгалтери, перекладачі, менеджери по роботі з клієнтами, продавці-консультанти, адміністратори, перукарі.

Роботу у Києві нині можуть знайти також логісти, водії, дизайнери, SMM-менеджери, майстри з манікюру, маркетологи, офіс-менеджери, аналітики, медсестри.

Які найпопулярніші вакансії у Львові

Працедавці шукають у Львові менеджерів з продажу, працівників у шоу-руми, продавців-консультантів, кухарів, директорів, водіїв, адміністраторів, бухгалтерів, менеджерів по роботі з клієнтами, офіціантів. Окрім цього потрібні касири, перекладачі, швачки, перукарі, логісти, аналітики, комплектувальники та медсестри.

Хто може знайти роботу у Дніпрі

Працедавці з міста Дніпро шукають менеджерів з продажу, водіїв, продавців-консультантів, директорів та бухгалтерів. Роботу можуть знайти також адміністратори, перекладачі, спеціалісти чатів, медсестри, фармацевти, технологи, логісти та механіки.

У місті також потрібні охоронці, касири, перукарі, швачки та інженери-проектувальники.

В інших містах також шукають як продавців, так і майстрів з манікюру. Люди різних фахів можуть знайти роботу, головне - шукати. Працедавці пропонують різні вакансії та різні, проте гідні,зарплатні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, яку допомогу отримують українські переселенці, котрим довелося втікати від війни.

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