За словами міністра Федорова, запуск нових послуг у застосунку - питання часу й законодавства.

У застосунку "Дія" в майбутньому можуть з'явитися послуги Органів реєстрації актів цивільного стану. Йдеться, зокрема, про отримання копії свідоцтва про народження та копії свідоцтва про шлюб.

Про це в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зауважив, що один візит для того, аби подати заяву або ж розписатися, все ж потрібно буде зробити.

"Один візит потрібно буде точно зробити. Є закон, який регулює процес одруження. Ми ухвалили постанову, щоб можна було перший крок зробити онлайн. Далі будемо дивитися", - сказав міністр.

Також Федоров додав, що у користувачів "Дії" можна буде запитати про те, чи варто прибрати процедуру походу до РАЦСу. Водночас запуск нових послуг у застосунку - питання часу й законодавства.

На запитання, чи можливі весілля в метавсесвіті через "Дію" в майбутньому, міністр зазначив що в цій сфері варто глибше розібратися, оскільки є інститути сім’ї та шлюбу. Важливо, додав Федоров, аби відповідні нововведення не знецінили їх.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження механізму отримання електронного посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції гідності за допомогою "Дії".

Окрім того, в "Дії" можна отримати довідку про несудимість, а також в онлайн-режимі змінювати місце реєстрації. До того ж пенсійний фонд планує додати до застосунку пенсійне посвідчення.

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