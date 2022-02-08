Незабаром на Diia Summit представлять інші нововведення.

З вівторка, 8 лютого, через застосунок "Дія" можна буде отримати довідку про несудимість.

Про це віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів в ефірі Сніданку з 1+1.

"Довідка про несудимість — один із найпопулярніших документів серед українців. Їх отримують близько 1 млн щороку. Наприклад, для військкоматів або для влаштування на роботу. Раніше цей документ треба було отримувати або в сервісних центрах МВС, або через посередників, або онлайн, проте потрібно було заповнювати багато полів. А тепер послугою можна буде скористатись у застосунку "Дія" в декілька кліків", - зазначив міністр, додавши, що за кілька годин на Diia Summit буде представлено й інші держпослуги та цифрові документи.

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В Мінцифрі зауважили, що для отримання довідки у застосунку буде треба обрати тип довідки та підставу. Потім вказати дані про себе та відправити заяву. Щойно довідка буде готова — "Дія" сповістить про це.

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