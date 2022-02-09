Електронне посвідчення можна буде отримати через портал і використовувати як аналог паперової книжечки.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження механізму отримання електронного посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції гідності за допомогою засобів Єдиного веб-порталу електронних послуг (портал "Дія").

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ухвалено під час засідання уряду.

Електронне посвідчення використовуватиметься як аналог відповідного документа у формі книжечки.

Читайте такожНова функція в "Дії" за місяць допомогла запобігти майже 800 випадкам шахрайстваЯк повідомляв УНІАН, 14 грудня 2021 року Верховна Рада підтримала запровадження нового е-документа - електронного посвідчення ветерана війни.

Закон визначає, що електронне посвідчення ветерана (е-посвідчення ветерана) - це посвідчення ветерана у формі електронного відображення інформації, що містить відомості про особу разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом). Такий ідентифікатор при переході веде на відповідний підтверджувальний запис в електронних реєстрах Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Окрім того, в "Дії" можна отримати довідку про несудимість, а також в онлайн-режимі змінювати місце реєстрації. До того ж пенсійний фонд планує додати до застосунку пенсійне посвідчення.

Вас також можуть зацікавити новини: