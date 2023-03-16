Таким чином спецслужби РФ намагаються деморалізувати українське суспільство.

Російська пропаганда створює фейкові акаунти українських військових у соцмережах та месенджерах для поширення своїх наративів. Як повідомляє "Донбас. Реалії" мета таких сторінок вселяти у громадськість розпач і недовіру.

"Акаунт військового у Tik-Tok може бути фейковим, а інформацію в ньому Росія може використовувати для війни. Telegram-канал нібито бригади ЗСУ може не мати до неї жодного стосунку. А група, де багато місяців лайкають патріотичні картинки, раптом може поширити звичайний російський вкид", - йдеться в матеріалі.

Один із прикладів знайшов користувач Tik-Tok Іван, котрий натрапив на дивну сторінку "військового". Ще у січні цей "солдат" розповідав про те, як все погано у Бахмуті, що побратими розбиті і українське військо вже покидає місто. Такі акаунти переглядають мільйони українців, і у коментарях підтримують цього "військового" та вірять йому, однак він несе наратив, котрий шкодить державі.

Відео дня

"У нього було: "все, ми виїжджаємо, Бахмут неможливо більше втримати" (це півтора місяця тому було), було схоже відео про Соледар, була теза про те, що Азов воює в другій лінії, а не на передовій, і Азову дають нову техніку, дають багато якісної зброї, що це за несправедливість. Що сухпайок у росіян, як би ми не сміялися, досить смачний. Тобто вони, беручи відео наших військових, видають ці відео так, ніби це – вони військові ЗСУ", - заявив Іван.

Також цей же користувач Tik-Tok вкрав чуже відео з великою кількістю могил українських військових, опублікував і заявив, що ще кілька днів тому на тій ділянці не було могил взагалі. Тобто поширював наратив великих втрат ЗСУ.

Експерт Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Любов Найдьонова заявляє, що такі вірусні стають популярними, бо вони відповідають потребі людині.

"У цьому випадку всі ми переживаємо за наших воїнів і хочемо, щоб у них все було гаразд, хочемо, щоб вони були живі, здорові і максимально забезпечені всім тим, що дає можливість їм вижити. Якщо нам приходить якесь відео, в якому розказується про цю нашу потребу знати про якісь негаразди, реагувати, то звісно ми включаємося. Інша справа, що ми не настільки поінформовані, і відео можуть бути сфальшовані", - сказала Найдьонова.

Окрім Tik-Tok масово поширені фейкові акаунти українських бригад у Telegram. "Донбас. Реалії" переконалися, що у пошуку їх знайти так само легко, як і справжні бригади. Російській пропагандисти просувають на своїх фейках ті ж наративи про поразки української армії, зраду керівництва і міць російських сил. І якщо в Tik-Tok є ще шанс заблокувати несправжню сторінку, то в Telegram такої можливості практично немає.

Ціллю таких сторінок є розхитування українського суспільства і робота на розкол держави та армії з середини. Також це створення начебто українських джерел для просування російської дезінформації. Важливо правильно перевіряти інформацію, щоб не вестися на маніпуляції.

"Убезпечити від потрапляння в оману на емоціях може лише критичний підхід: перевіряти інформацію, сумніватися, не вступати в неверифіковані групи та не ділитися в мережі дописами, правдивість яких не можете перевірити", - йдеться у матеріалі.

Росія і її фейки про війну в Україні : що відомо з актуального

Наприкінці лютого російська пропаганда масово поширювала фейки про провал оборони в Бахмуті. Тоді, начебто, Залужний доповів Зеленському про тактичне оточення росіянами.

Як повідомляв УНІАН 6 березня, журналісти одного із російських пропагандистських каналів продемонстрували наслідки "обстрілу Донбасу українськими силами". Жінка під час сюжету показувала "нібито уламок" снаряду, а насправді то була автозапчастина.

Також фейки РФ торкнулися і Запорізької АЕС. Росія запустила новий неправдиву інформацію про Україну. Нібито Київ відмовився від створення захисної зони навколо ЗАЕС, згідно з ініціативою МАГАТЕ.

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