Водночас у місті продовжуються віялові відключення електроенергії через дефіцит в енергосистемі.

У Києві повністю відновили водопостачання у квартири місцевих жителів.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у соціальній мережі Facebook.

"Водопостачання в домівки киян повністю відновили", - заявив Кличко.

Він подякував фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці.

"Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора - значний", - додав мер.

Черговий удар по Україні

31 жовтня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл території України - випустили 50 ракет.

На різних напрямках підрозділи протиповітряної оборони України знищили 45 ворожих крилатих ракет.

Кілька ракет влучили у об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України.

Зокрема, через обстріли було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Київській області, внаслідок чого 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання, без світла – 350 тис. помешкань киян.

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