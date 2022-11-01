У Києві повністю відновили водопостачання у квартири місцевих жителів.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у соціальній мережі Facebook.
"Водопостачання в домівки киян повністю відновили", - заявив Кличко.
Він подякував фахівцям "Київводоканалу" та ДТЕК, які працювали майже добу, щоб повернути воду та світло мешканцям столиці.
"Енергопостачання в Києві також відновили. Але вимкнення застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі після варварських атак агресора - значний", - додав мер.
Черговий удар по Україні
31 жовтня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл території України - випустили 50 ракет.
На різних напрямках підрозділи протиповітряної оборони України знищили 45 ворожих крилатих ракет.
Кілька ракет влучили у об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах України.
Зокрема, через обстріли було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Київській області, внаслідок чого 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання, без світла – 350 тис. помешкань киян.