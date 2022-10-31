У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.

У київському метрополітені з 1 листопада будуть змінені графіки руху поїздів.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомили у Київській міській державній адміністрації.

З 1 листопада у пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4-5 хвилин, а в міжпік 8-10 хвилин.

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"Фахівці постійно здійснюють моніторинг пасажиропотоків на станціях київського метро. Відповідно до цих показників, ми відрегулювали графіки руху і збільшили інтервали між поїздами. Дуже важливо, що такий режим роботи метро дасть змогу більш заощадливо споживати електроенергію", – зазначив Поворозник.

Також він нагадав, що під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками метро призупиняється, а підземні станції працюють як укриття цілодобово.

Транспорт у Києві

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у жовтні Кличко повідомив, що у наземному комунальному транспорті Києва розпочалося підключення маршрутів, на яких можна буде розрахуватися за проїзд банківською карткою.

26 жовтня стало відомо, що у столиці запрацювала оплата банківською карткою на всіх видах громадського транспорту.

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