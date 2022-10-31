В столиці є перебої з водо- та енергопостачанням.

Після ранкових ворожих ударів 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання, без світла – 350 тисяч помешкань киян.

Про це у Telegram повідомив київський міський голова Віталій Кличко.

"Фахівці "Київводоканалу" працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. Наразі через пошкодження енергооб'єкту біля Києва 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання. Про всяк випадок, просимо запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу. Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у квартири киян", - зазначив він.

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Кличко також розповів, що працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання у 350 тисяч помешкань киян, які залишилися без світла.

Завдяки роботі системи протиповітряної оборони влучань російських ракет по місту Києву не було, але удари по області вплинули на водо- та енергопостачання столиці, повідомила Київська міська військова адміністрація.

"Завдяки ефективній роботі сил ППО – влучань по Києву не зафіксовано!", - йдеться у повідомленні.

Водночас ранкові удари по Київщині вплинули на водо- та енергопостачання столиці.

"В окремих районах міста вже є перебої", - йдеться у повідомленні.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків.

Згодом київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що за три-чотири години водопостачання відновиться у споживачів лівого берега столиці та частково – правого.

"За три-чотири години водопостачання повернемо споживачам лівого берега Києва та частково – правого. Енергопостачання вже частково відновили у Деснянському районі столиці", - зазначив він.

Кличко наголосив, що фахівці "Київводоканалу" та енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію.

Ракетна атака по Київській області: деталі ударів

Сьогодні зранку російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Повітряним силам ЗСУ вдалося збити 44 з 50 ворожих ракет.

Зокрема, через обстріли на Київщині є пошкодження енергетичної інфраструктури. Жителів регіону попередили про тривалу відсутність електроенергії.

У результаті ударів російських терористів по об’єктах критичної інфраструктури Києва частина столиці знеструмлена.