РФ знову атакувала Київ / ілюстративне фото УНІАН, Ковальчук Віктор

У понеділок вранці, 31 жовтня, у межах Києва зафіксували 16 повітряних цілей, з них знищили – 12.

Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє "Вечірній Київ". 

"У межах Києва було виявлено 16 повітряних цілей, з них гарантовано знищили 12. Також станом на 13:00 повернули напругу на одному із водозаборів. Найближчим часом у місті відновлять водопостачання", - зазначив він.

За його словами, наразі усі профільні служби намагаються мінімізувати наслідки таких ударів, вони працюють у надзвичайному режимі.

Масована ракетна атака по Україні 31 жовтня: що відомо про ракетні удари РФ

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  • У Нацполіції повідомили, що унаслідок сьогоднішніх атак РФ постраждали 13 людей.

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