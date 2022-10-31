Наразі частина міста після атаки РФ залишилася без водо- та електропостачання.

У понеділок вранці, 31 жовтня, у межах Києва зафіксували 16 повітряних цілей, з них знищили – 12.

Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє "Вечірній Київ".

"У межах Києва було виявлено 16 повітряних цілей, з них гарантовано знищили 12. Також станом на 13:00 повернули напругу на одному із водозаборів. Найближчим часом у місті відновлять водопостачання", - зазначив він.

За його словами, наразі усі профільні служби намагаються мінімізувати наслідки таких ударів, вони працюють у надзвичайному режимі.

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