У понеділок вранці, 31 жовтня, у межах Києва зафіксували 16 повітряних цілей, з них знищили – 12.
Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, повідомляє "Вечірній Київ".
"У межах Києва було виявлено 16 повітряних цілей, з них гарантовано знищили 12. Також станом на 13:00 повернули напругу на одному із водозаборів. Найближчим часом у місті відновлять водопостачання", - зазначив він.
За його словами, наразі усі профільні служби намагаються мінімізувати наслідки таких ударів, вони працюють у надзвичайному режимі.
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