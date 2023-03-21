На час роботи комісії припиняється доступ до Хрестовоздвиженського, Аннозачатіївського храмів та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм).

На території Києво-Печерської лаври почала працювати комісія з метою визначення збереженості мощів святих.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики України. "21 березня в Києво-Печерській лаврі закрили вхід у ближні печери з мощами святих. На території лаври почала роботу комісія, яка визначить, чи збережені музейні експонати", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що 20 березня керівництво Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" надіслало листа монастирю УПЦ (Московського патріархату) з повідомленням про те, що віднині доступ до ближніх та дальніх печер музеєм буде припинений через роботу комісії, яка визначатиме рівень збереженості культурних цінностей.

Відео дня

"Мощі преподобних та інші святині вважаються культурними та історичними цінностями. Молитва буде неможлива й у кількох храмах поблизу печер — припиняється доступ до Хрестовоздвиженського храму, Аннозачатіївського храму та храму на честь Собору всіх преподобних Печерських (Теплий храм)", - сказано у повідомленні.

Ситуація навколо Києво-Печерської Лаври

1 грудня 2022 року Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

10 березня Свято-Успенський монастир Української православної церкви (Московського патріархату) попередили про розірвання договору оренди приміщень Києво-Печерської лаври з 29 березня цього року.

Договір між Національним заповідником "Києво-Печерська лавра" та Свято-Успенською Києво-Печерською лаврою (чоловічий монастир) УПЦ (МП) було укладено 19 липня 2013 року.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи попередження про розірвання договору, зазначив, що це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ (МП) у лаврі.

15 березня у соцмережах було поширено записане священнослужителями УПЦ (МП) відео, на якому вони звертаються до президента Володимира Зеленського з проханням "захистити від виселення" їхній монастир з Лаври.

Водночас у Раді нацбезпеки та оборони заявили, що відео від священників УПЦ (МП) з Києво-Печерської лаври є маніпуляцією Кремля.

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