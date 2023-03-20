З ними зустрілися співробітники ОП.

Президент Володимир Зеленський не збирається сьогодні, 20 березня, зустрічатися з делегацією синоду Української православної церкви Московського патріархату.

Прес-секретар президента Сергій Никифоров повідомив у коментарі "Українській правді", що натомість з представниками УПЦ МП зустрілися співробітники Офісу президента.

За його словами, працівники профільних департаментів Офісу президента зустрілися з делегацією священнослужителів, щоб отримати звернення, зареєструвати його та передати для подальшого розгляду. Однак самі представники УПЦ МП відмовились передавати своє звернення.

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Скандал навколо УПЦ МП - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, адміністрація заповідника "Києво-Печерська лавра" розірвала договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП через недотримання умов угоди. У зв'язку з цим до 29 березня священики зобов'язані покинути всі приміщення.

Водночас представники УПЦ МП стверджують що не підуть з Лаври, бо не побачили підстав для дострокового припинення дії договору.

Пізніше один зі священиків заявив, що молиться, щоб "Зеленський не ображав Лавру". В РНБО це відеозвернення назвали російською маніпуляцією. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов підтвердив, що представників Московського патріархату виселять з Києво-Печерської Лаври.

Сьогодні, 20 березня, представники УПЦ МП прийшли під Офіс Зеленського, щоб нібито "донести свою позицію".

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