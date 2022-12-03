Він зазначив, що розбудова помісної церкви - це тривалий і складний процес, та він вже розпочався.

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що 2 грудня було зроблено вагомий крок для повернення української молитви до Києво-Печерської Лаври.

"Сьогодні ми заклали один із наріжних каменів у міцну основу Помісної церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині - Печерської Лаври", — написав він у своєму Facebook.

Епіфаній зазначив, що хтось радіє такому кроку, та насправді ще багато питань потребують відповідей та рішень. "Але не варто применшувати значення того, що відбулося – сьогодні Українська Лавра справді набула суб’єктності, хоча поки що вона – як новонароджене немовля", - додав предстоятель ПЦУ.

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Він закликав вірян зберігати спокій та дочекатися, коли у святині зазвучить молитва української мовою за мир та вигнання агресора з нашої країни.

Скандал довкола Києво-Печерської лаври

12 листопада мережу сколихнуло відео з Києво-Печерської Лаври. На опублікованих служителем церкви кадрах чути, як церковний хор співає пісню, у тексті якої згадують і про Росію, і про "матушку-Русь". "Звон плывёт, плывёт над Россиею, Пробуждается матушка-Русь", - йдеться у пісні.

15 листопада стало відомо, що Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження через прославляння країни-агресорки в Києво-Печерській Лаврі.

1 грудня президент Володимир Зеленський доручив внести до Ради законопроект про заборону діяльності УПЦ МП в Україні.

А вже 2 грудня представник ПЦУ Євстратій Зоря повідомив, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ.

Згодом міністр культури Олександр Ткаченко пояснив ситуацію з передачею Православній церкві України Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Він зазначив, що йдеться про монастир, який і так перебував у користуванні ПЦУ.

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